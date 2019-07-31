«Поезд здоровья» бывал в Ленинском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-31T10:48:23+03:00

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С 22 июля по инициативе губернатора Глеба Никитина в Нижнем Новгороде начали работать «Поезда здоровья». В последние дни июля состав побывал в Ленинском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всю важность события подчеркнула член экспертного Совета по реализации Стратегии Татьяна Скоробогатова.

- В этом году поезд посещает не только районы области, но и Нижний Новгород. Люди могут в одном месте получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Отклики очень хорошие, - пояснила она.

За пять выездов в Нижнем Новгороде «Поезда здоровья» посетили 419 человек. Врачи провели более тысячи консультаций и почти 600 исследований. У одного нижегородца было выявлено заболевание, еще 27 человек отправились на дообследование и троих пришлось госпитализировать в медучреждение.

В Ленинском районе, в свою очередь, работали онколог, окулист, проводились ЭКГ, тестовые анализы на холестерин и глюкозу. В начали августа состав побывает в Канавинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU