Новый сухогруз «Пола Харита» спустят на воду в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-31T10:30:48+03:00

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В пятницу, 2 августа 2019 года, на нижегородском заводе «Красное Сормово» будет спущен на воду сухогруз «Пола Харита» - первый в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59. Предприятие построит их для компании «ГТЛК», сообщили в пресс-службе завода.

Церемония начнется в 11 часов утра. В ней примут участие руководство «Красного Сормова», заказчики судна, представители власти Нижегородской области и местные жители. Вход на предприятие будет свободным с 10:30.

Напомним, в марте «Красное Сормово» подписало контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), в рамках которого будет строить 11 сухогрузных судов. Три из них должны быть готовы уже до конца года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года. Ранее завод построил две серии сухогрузов данного проекта из пяти и четырех судов в серии.

ИСТОЧНИК KP.RU