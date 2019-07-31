Детский садик на 290 мест начали строить в Сормовском районе

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-31T09:44:22+03:00

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На проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе, где строится жилой комплекс «Корабли», начали возводить детский садик. Он будет рассчитан на 290 человек, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас рабочие роют котлован под фундамент. Согласно проектной документации, здание нового детсада будет состоять из трех этажей. Для малышей построят бассейн. Планируется, что работы будут завершены в третьем квартале 2020 года. Подрядчик - ООО «Алвани СПб».

- По данным управления образования, потребность в местах для детей в дошкольных учреждениях в микрорайоне улиц Машинная – Зайцева - около 400 человек, а в границах улиц Федосеенко – Достоевского – 8 Марта - порядка 250 человек, - пояснил глава Сормова Дмитрий Сивохин.

По его словам, новый детский садик разгрузит детсады № 450, 460 и 229, а также дополнит социнфраструктуру в микрорайоне.

Напомним, на сегодняшний день в Сормовском районе работают 38 детских садов, которые посещают более 9,5 тысяч детей в возрасте от одного года до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU