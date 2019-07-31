2019-07-31T09:27:40+03:00
Общество

Более 200 квадратных метров цветников разобьют в сквере на Прыгунова

Сейчас там ведут отсыпку чернозема под озеленение
Юлия ИСАЕВА
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В сквере на улице Прыгунова в Автозаводском районе планируют посадить 15 деревьев, 31 кустарник и разбить 212 квадратных метров цветников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Сейчас в сквере ведется отсыпка чернозема под озеленение, рабочие готовят основание из щебня на площадках из резиновой крошки и укладывают цементобетон. Помимо этого, там проложили необходимые коммуникации к опорам, чтобы в дальнейшем подключить системы видеонаблюдения и wi-fi.

По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, уже на этой неделе в сквере на Прыгунова будут укладывать тротуарную плитку. Подрядчик специально оставляет вокруг деревьев участки нетронутой земли, чтобы не травмировать корни деревьев.

Напомним, на благоустройство сквера выделили 22,4 миллиона рублей. Там установят тротуары, малые архитектурные формы, лавочки и урны, а также проведут озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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