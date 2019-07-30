В Автозаводском районе Нижнего Новгорода установлены детские площадки

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-30T18:25:16+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода по проекту мэра Владимира Панова установлены первые три детские площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Маленькие нижегородцы уже могут играть на специально оборудованных площадках. Здесь установлены игровой комплекс, двойные качели на металлических стойках и качели «Гнездо», четырехместная качалка-балансир, песочница, скамейки и урны.

Первые площадки появились на проспекте Ильича, дом № 34а, улице Дружаева, дом № 7, и на проспекте Кирова, дом №4. Всего по проекту мэра Владимира Панова в городе будет установлено больше ста детских площадок. 15 из них в Автозаводском районе.

Глава Автозаводского района Александр Нагин сообщил, что в ближайшее время планируется установка детских площадок по следующим адресам: на улицах Переходникова, дом №3а, Лескова, дом №35/1, Советской Армии, дом №22, в сквере по проспекту Октября напротив дома №21. Кроме того, в сентябре будет смонтировано восемь площадок на улице Дружаева, дом №3, на проспекте Молодежный, дом №44а, а также на улицах Мельникова, дом №30, Раевского, дом №15, Поющего, дом №17, Дьяконова, дом №2/3, Краснодонцев, дом №21/1 и на проспекте Октября, дом №12.

ИСТОЧНИК KP.RU