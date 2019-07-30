Нижегородцы стали сильнейшими в России в метании диска
Нижегородцы Екатерина Строкова и Алексей Худяков стали лучшими в России в метании диска. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Ребята метнули свои диски дальше всех своих соперников на 63,06 метров и 62,45 метров соответственно.
Однако на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах с 24 по 27 июля, блеснули и другие нижегородские спортсмены. Так, бронзовым призером в беге на 200 метров стала Марина Максимова, а в толкании ядра пятую позицию занял Павел Деркач.
Кроме того, в финал вышли Николай Сердюк (4 место – метание диска), Валерий Пронькин (5 место - метание молота), Ольга Онуфриенко (6 место – бег на 800 метров), Оксана Калабашникова (7 место – бег на 400 метров), Надежда Дергач (7 место – метание диска), Виктория Садова (7 место – метание молота) и Дмитрий Ефимов (8 место – бег на 400 метров).
ИСТОЧНИК KP.RU