Возле ЖК «Корабли» в Нижнем Новгороде началось строительство детского сада

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-30T18:06:29+03:00

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Рядом с ЖК «Корабли» в Сормовском районе Нижнего Новгорода началось строительство детского сада. На месте будущего садика уже начали рыть котлован под фундамент. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Планируется, что здание будет трехэтажным с бассейном для детей. Завершиться строительство должно в третьем квартале 2020 года.

- В настоящее время в границах улиц Машинная – проспект Кораблестроителей идет активное строительство жилых домов, также застраивается микрорайон в границах улиц Федосеенко - Военный городок. По данным управления образования, потребность в местах для детей в дошкольных учреждениях в микрорайоне улиц Машинная – Зайцева - около 400 человек, а в границах улиц Федосеенко – Достоевского – 8 Марта - порядка 250 человек. Строительство нового дошкольного учреждения позволит снизить нагрузку на детские сады № 450, 460 и 229 и создать полноценную социальную инфраструктуру в микрорайоне, - отметил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

ИСТОЧНИК KP.RU