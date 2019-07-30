Капитальный ремонт 13 фасадов завершился в Приокском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-30T17:59:19+03:00

Всего в 2019 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 167 фасадов

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В Приокском районе Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт 13 фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк проверил ход выполнения работ и остался доволен.

- В целом нареканий к работе подрядной организации у меня нет. Ремонт выполнен качественно, с соблюдением всех технологий и, что немаловажно, – в срок. Условия договора – соблюдены, камеры видеонаблюдения для дополнительного контроля – установлены. Компания справляется со взятыми на себя обязательствами. Ну а жители довольны результатом работы, ведь дома стали не только красивыми, но и теплыми, - отметил Дмитрий Гнатюк.

Всего в 2019 году Приокском районе будет проведен капитальный ремонт 32 фасадов.

Работы ведутся по всей нижегородской области. В этом году планируется отремонтировать 167 фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU