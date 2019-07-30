Ремонт дороги на Высоковском проезде глава Советского района Владимир Исаев взял на личный контроль

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-30T17:51:31+03:00

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Глава Советского района Владимир Исаев пообещал лично следить за ремонтом дороги на Высоковском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Во время приема граждан жительница Советского района Светлана Сизова пожаловалась Владимиру Исаеву на многочисленные ямы на дороге между домами №7 и 7а.

- Дорога плохая, а у нас во дворе детей много, они мяч гоняют, бегают по этим ямам, страшно за них. А в дождь в лужах стоит вода. Может быть, удастся найти решение нашего вопроса? – интересовалась Светлана Сизова.

Владимир Исаев пообещал помочь.

- В начале августа мы приступаем к ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Я думаю, у дорожных организаций будет возможность отсыпать проблемные места гранулятом асфальтобетонной смеси. Ваш адрес я им передам, и машина с асфальтобетонной крошкой приедет на Высоковский проезд в первую очередь, - отметил Владимир Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU