Ремонт дороги на Высоковском проезде глава Советского района Владимир Исаев взял на личный контроль
Глава Советского района Владимир Исаев пообещал лично следить за ремонтом дороги на Высоковском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Во время приема граждан жительница Советского района Светлана Сизова пожаловалась Владимиру Исаеву на многочисленные ямы на дороге между домами №7 и 7а.
- Дорога плохая, а у нас во дворе детей много, они мяч гоняют, бегают по этим ямам, страшно за них. А в дождь в лужах стоит вода. Может быть, удастся найти решение нашего вопроса? – интересовалась Светлана Сизова.
Владимир Исаев пообещал помочь.
- В начале августа мы приступаем к ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Я думаю, у дорожных организаций будет возможность отсыпать проблемные места гранулятом асфальтобетонной смеси. Ваш адрес я им передам, и машина с асфальтобетонной крошкой приедет на Высоковский проезд в первую очередь, - отметил Владимир Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU