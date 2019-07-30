Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить выставку «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-30T17:37:10+03:00

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В четверг, 1 августа, в Нижегородском государственном художественном музее откроется передвижная экспозиция «Сокровища музеев России». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех посетить уникальную выставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Посетители экспозиции увидят полотна Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и других художников с мировым именем.

- Очень важно, что национальные проекты позволяют регионам России стать ближе и найти общие точки соприкосновения. На выставке в Нижнем Новгороде будет представлено более 50 работ из 11 музеев страны, - сказал Глеб Никитин. - Это уникальная возможность увидеть картины, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры, в одном пространстве. Именно через культуру полнее всего раскрывается единство России.

Выставка «Сокровища музеев России» стала самой востребованной выставкой живописи России 2018 года, созданной в рамках нацпроекта «Культура».

Выставка будет работать с 1 августа по 15 сентября. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU