СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-30T16:44:28+03:00

До конца недели планируется уложить около 3,6 тысячи квадратных метров нового асфальта

Изменить размер текста: A A

Рабочие приступили к ремонту дорожного полотна на Базарной улице в Сормовском районе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

До конца недели там предстоит уложить около 3,6 тысячи квадратных метров нового асфальтового покрытия.

Как отметил глава Сормова Дмитрий Сивохин, Базарная улица востребованная. И жители обратились с просьбой привести дорогу в надлежащий вид.

- Работы уже начались, с подрядчика будет особый спрос, я лично проконтролирую качество ремонта, - заявил чиновник.

Сивохин напомнил, что с весны в Сормовском районе было обновлено свыше 38 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые крупные участки отремонтированы на улицах Героев Космоса - 3,7 тысячи, Гаугеля - 2,6 тысячи, Энгельса - 2,5 тысячи и Никиты Рыбакова - 1,4 тысячи квадратных метров. В частном секторе грунтовые дороги посыпают гранулятом. Так, уже выложены подъездные пути на улицах Новые Полянки, Краснодарская, Римского-Корсакова, Новые пески, Магнитные и Федосеенко.

Вдобавок ко всему был выполнен капитальный ремонт тротуаров на Светлоярской улице, улице Вождей Революции и улице Циолковского. В общей сложности в районе обновлено свыше 3,5 тысячи квадратных метров тротуаров.

Напомним, мэр Владимир Панов поручил главам районов отслеживать работу подрядчиков. И предупредил, что оплачиваться будет только качественно выполненная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU