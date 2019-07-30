Житель Арзамасского района до смерти избил родную мать

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-30T15:29:38+03:00

Женщина постоянно жаловалась на побои, но не решалась заявить на сына в полицию

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя районного поселка Выездное Арзамасского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда матери, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Вернувшись домой в коммуналку, молодой человек обнаружил, что его мать находится у соседей. Он привел родительницу домой и жестоко избил. А на следующий день, 29 июля, от полученных телесных повреждений 47-летняя женщина скончалась. Подозреваемого задержали.

Следователями установлено, что погибшая не раз жаловалась знакомым на жестокое обращение с ней сына. Он периодически избивал мать. Но ей было жалко сына, потому и не обращалась с заявлениями в полицию.

Как уточняется на сайте СУ СКР по региону, скоро подозреваемого предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU