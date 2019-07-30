2019-07-30T14:39:59+03:00
Происшествия

На берегу Волги нашли туловище убитого мужчины

По подозрению в совершении убийства уже задержаны трое нижегородцев
Вероника КОТИК
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Страшную находку обнаружили 25 апреля случайные прохожие на берегу Волги – туловище неизвестного человека с отрубленными руками и ногами. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Чтобы выяснить личность обнаруженного человека, была проведена проверка по федеральной базе геномной информации, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По результатам проверки выяснилось, что погибшим оказался 50-летний нижегородец Лихачев. Он числился пропавшим без вести с декабря 2018 года.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин и одна не судимая женщина. Все являются жителями Нижнего Новгорода. При этом все они были безработными в момент совершения преступления. Все они уже задержаны и дали признательные показания.

- В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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