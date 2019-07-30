В селе Дивеево заработал временный туристско-информационный центр

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-30T14:32:18+03:00

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Временный туристско-информационный центр заработал в селе Дивеево по случаю празднования дней памяти Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Директор центра Сергей Яковлев отметил, что на празднование ожидается прибытие нескольких тысяч паломников со всей страны. Специалисты расскажут гостям о Дивееве, Арзамасе и в целом о Нижегородской области. Информационные материалы будут распространяться бесплатно.

- Мы планируем работу центра с 9 до 19 часов 30 июля - 3 августа, - уточнил представитель АНО «Управляющая компания по развитию Саровского-Дивеевского кластера» Михаил Ерин. - При необходимости мы готовы увеличивать время работы - закрываться позже, открываться раньше.

Ранее сообщалось, что в рамках развития кластера Арзамас-Дивеево-Саров планируется открыть постоянно действующий информационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU