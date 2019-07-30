Фонд капремонта Нижегородской области хотел отсудить у женского монастыря 515 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-30T13:58:27+03:00

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области подал иск к Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю . Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области» обратилась в Арбитражный суд о взыскании 515 тысяч рублей, - говорится в сообщении на сайте суда. – Однако ознакомившись с представленными документами, суд приходит к выводу, что исковое заявление подано с нарушением установленных требований. В частности, к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается истец. Эти документы должны быть получены не ранее чем за 30 дней до обращения в суд. В случае несоблюдения этих условий дело остается без движения.

Основываясь на этих условиях, Арбитражный суд Нижегородской области оставил без движения заявление Фонда капитального ремонта. Теперь ему предстоит устранить допущенные нарушения и представить детальный расчет суммы долга монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU