2019-07-30T13:11:18+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде отремонтировали участок дороги по Сормовскому шоссе

Дорога была отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтировали дорогу по Сормовскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В процессе эксплуатации трассы дорожное полотно приобрело колейность, - отметил глава администрации Московского района Нижнего Новгорода Владимир Кропотин. - Такая деформация неизбежно препятствует безопасному движению транспорта. На участке площадью 26,5 тысяч квадратных метров дороги был ликвидирован дорожный дефект. Кроме того, было благоустроено 2,5 тысячи метров пешеходного тротуара.

На финальной стадии сейчас находится ремонт автомагистрали на улице Бурнаковская. Также работы ведутся на улицах Просвещенская, Чаадаева и переулке Рессорном.

- В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Московском районе планируется отремонтировать свыше 99 тысяч квадратных метров дорожного полотна и свыше 11 тысяч квадратных метров пешеходных тротуаров, - отметил Владимир Кропотин. – Чтобы автомобилистам было удобнее, все эти работы планируется проводить в ночное время суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках национального проекта работы сейчас ведутся на 19 участках дорог из 32. В частности, на улицах Дьяконова, Пермякова, Ермолаева и Электровозная объем выполненных работ составляет около 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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