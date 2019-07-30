2019-07-30T10:49:02+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде задержаны бывшие полицейские, подозреваемые в мошенничестве

Опера потребовали с обвиняемых два миллиона рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В понедельник, 29 июля, были задержаны двое бывших полицейских, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК Нижегородской области.

По версии следствия, задержанные оперуполномоченные потребовали с задержанного два миллиона рублей. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков и на него было заведено уголовное дело. Бывшие полицейские пообещали ему переквалифицировать его противоправные деяния на статью уголовного кодекса, которая предусматривает более мягкое наказание, а также изменение ему меры пресечения на несвязанную с лишением свободы.

Сожительница обвиняемого собрала и передала полицейским необходимую сумму денег. Однако оперуполномоченные не обладали полномочиями по переквалификации действий гражданина и изменению ему меры пресечения.

В ближайшее время бывшим полицейским подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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