2019-07-30T10:28:20+03:00
Общество

Еще две нижегородские маршрутки поднимут плату за проезд

Повышение произойдет в августе
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сразу два частных перевозчика решили повысить плату на проезд в своих маршрутках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

С 1 августа цена билета вырастет у частного перевозчика ООО «Восток», который владеет маршрутом Т-37 «Станция Петряевка – Площадь Горького». А с 16 августа проезд подорожает в маршрутке Т-70 «Микрорайон Седьмое небо – Микрорайон Кузнечиха-2», которой владеет частный перевозчик ИП Суровикин.

Билет в этих автобусах будут стоить 30 рублей независимо от способа оплаты. При этом в муниципальных автобусах стоимость проезда не изменится: 28 рублей при наличном расчете и 26 рублей при оплате картой, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Напомним, согласно федеральному закону, частные перевозчики сами устанавливают стоимость проезда, муниципальные власти не имеет права их регулировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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