В Нижнем Новгороде пройдет «горячая» линия по объектам, представляющим опасность для детей
Департамент образования Нижнего Новгорода проведет «горячую» линию, куда можно будет сообщить об объектах, представляющую опасность для детей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Позвонить можно будет 7 августа с 15.00 до 17.00. Именно в это время специалисты будут собирать информацию, касающихся загородных лагерей и муниципальных образовательных организаций.
Телефоны «горячей линии»: 435-22-98 и 435-22-90.
Напомним, 29 июля в Нижегородской области начала работу «горячая» линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты расскажут, как выбрать качественные продукты, а также как действовать в случае если вы обнаружили некачественные продукты в магазине и как оформить письменное обращение в контролирующий орган.Кроме того, вам помогут сориентироваться на портале ГИС ЗПП (государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), где собрана информация по фальсифицированным продуктам.
ИСТОЧНИК KP.RU