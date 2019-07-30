2019-07-30T10:09:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет «горячая» линия по объектам, представляющим опасность для детей

Позвонить можно будет всего один день
Юлия ДАНЧЕНКО
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Департамент образования Нижнего Новгорода проведет «горячую» линию, куда можно будет сообщить об объектах, представляющую опасность для детей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Позвонить можно будет 7 августа с 15.00 до 17.00. Именно в это время специалисты будут собирать информацию, касающихся загородных лагерей и муниципальных образовательных организаций.

Телефоны «горячей линии»: 435-22-98 и 435-22-90.

Напомним, 29 июля в Нижегородской области начала работу «горячая» линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты расскажут, как выбрать качественные продукты, а также как действовать в случае если вы обнаружили некачественные продукты в магазине и как оформить письменное обращение в контролирующий орган.Кроме того, вам помогут сориентироваться на портале ГИС ЗПП (государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), где собрана информация по фальсифицированным продуктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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