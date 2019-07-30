Регулярный автобусный рейс свяжет Нижний Новгород и Волгоград

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-30T09:50:51+03:00

Автобусы будут запущены уже в августе

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Из Нижнего Новгорода можно будет добраться до Волгограда на автобусе. Об этом сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Регулярные рейсы будут запущены с 3 августа и будут отправляться с автовокзала ТПУ «Канавинский» (Московское шоссе, 4Е, возле станции метро «Канавинская»). Пассажиры будут ехать в комфортабельном автобусе.

Добраться на нем до Волгограда можно будет три раза в неделю: понедельник, четверг и субботу в 17:00. Кроме того, у на рейсе будет несколько промежуточных остановок. Так что пассажиры смогут выйти в Муроме, Касимове, Шацке и Тамбове.

Стоимость проезда до Волгограда составит 2 200 рублей. Приобрести билет можно в кассе автовокзала ТПУ «Канавинский» или на сайте biletnaavto.ru.

Напомним, с 5 июля в Нижнем Новгороде появилась новая услуга - мультимодальные перевозки: расписание автобуса будет привязано к прибытию поезда, пассажиры могут сразу пересесть на автобус и быстро добраться до нужного города в области. Первыми ощутить удобство новой услуги смогут жители и гости Городца, Арзамаса и Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU