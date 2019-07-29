2019-07-29T17:58:40+03:00
Общество

В Нижегородской области открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь

Сезон охоты продлится по 31 декабря
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

Ловить пернатых с помощью ловчих птиц можно будет до 31 декабря.

- Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде хобби и спорта, — рассказали в комитете госохотнадзора.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность представителей семейства фазановых, а также по сравнению с прошлым годом на десять тысяч выросла численность глухарей – сегодня их 39 тысяч и почти на пять тысяч увеличилось количество тетеревов – сейчас их 17 тысяч.

Напомним, начиная с 5 августа, открыт сезон охоты на полевую, степную и боровую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями или ловчими птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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