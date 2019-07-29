В Нижегородской области открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь
В Нижегородской области открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.
Ловить пернатых с помощью ловчих птиц можно будет до 31 декабря.
- Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде хобби и спорта, — рассказали в комитете госохотнадзора.
Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность представителей семейства фазановых, а также по сравнению с прошлым годом на десять тысяч выросла численность глухарей – сегодня их 39 тысяч и почти на пять тысяч увеличилось количество тетеревов – сейчас их 17 тысяч.
Напомним, начиная с 5 августа, открыт сезон охоты на полевую, степную и боровую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями или ловчими птицами.
ИСТОЧНИК KP.RU