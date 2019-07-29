2019-07-29T17:01:42+03:00
Общество

Девять человек отравились грибами в Нижегородской области

Все грибы нижегородцы собрали сами
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области уже девять человек отравились грибами. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Все грибы, из-за которых пострадали люди, нижегородцы собирали и готовили самостоятельно. При этом специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют грибы, которые продаются в магазинах. За первое полугодие было взято 50 проб. Никаких отклонений в них не найдено.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.Да и вообще врачи рекомендуют есть грибы только здоровым людям, так как этот продукт является трудноперевариваемым . Дело в том, что в грибах много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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