2019-07-29T16:35:43+03:00
Общество

Нижегородский ролик, снятый по сказке Горького, занял первое место на фестивале «Сказочная Кава»

Всего из Нижнего Новгорода на фестивале было представлено три ролика
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский ролик, снятый по произведению Максима Горького «Жил-был Самовар» завоевал первое место в конкурсе «Читаем сказки народов России», который проводился в рамках фестиваля «Сказочная Кава». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Замечательно, что авторы решили записать «Самовар» по ролям, с непосредственным привлечением жителей города. И символично, что победил именно этот ролик – сказка Максима Горького, чье имя наш город носил более полувека, - сказал глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Всего МАУ «Управление по туризму Нижнего Новгорода» изготовило для конкурса три ролика. Кроме сказки «Жил-был Самовар», были записаны произведения современного нижегородского писателя Александра Баляева «Березовая река» и «Все связано».

ИСТОЧНИК KP.RU

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