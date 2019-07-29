2019-07-29T16:32:14+03:00
Общество

Международные киношколы приступают к съемкам веб-сериалов в Нижнем Новгороде

Пилотные серии можно будет посмотреть в соцсетях уже 4 августа
Анастасия НАЗАРОВА
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Международные киношколы приступают к съемкам пилотных эпизодов веб-сериалов в Нижнем Новгороде 30 июля. Об этом сообщают организаторы фестиваля Realist Web Fest, в рамках которого и проходит конкурс на лучшую первую серию будущего кинопроекта.

Поучаствовать в конкурсе захотели девять киношкол: Высшая школа кино «Арка», Кино.ПлатформаPotential (Санкт-Петербург, Россия), Baltic Film and Media School BFM (Таллин, Эстония), Школа кино Свердловской киностудии (Екатеринбург, Россия), ВГИК (Москва, Россия), Мастерская социального кино (Минск, Беларусь), AbelyanArtSchool (Ереван, Армения), Приволжская медиашкола (Нижний Новгород, Россия) и Московская школа кино (Москва, Россия).

Задача каждой команды - организовать весь съемочный процесс в приволжской столице. Съемки будут проходить в течение фестиваля. А уже 4 августа зрители смогут увидеть все девять историй в соцсети «Вконтакте». Победитель определится зрительским голосованием и членами жюри.

Итоги планируется подвести на специальном мероприятии 5 августа. Победителей ждут призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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