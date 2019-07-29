2019-07-29T15:45:13+03:00
Общество

В Нижегородской области открылась «горячая» линия по вопросам качества плодоовощной продукции

Консультировать жителей будут специалисты Роспотребнадзора
Юлия ДАНЧЕНКО
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Начиная с понедельника, 29 июля, в Нижегородской области начала работу «горячая» линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты расскажут, как выбрать качественные продукты, а также как действовать в случае если вы обнаружили некачественные продукты в магазине и как оформить письменное обращение в контролирующий орган. Кроме того, вам помогут сориентироваться на портале ГИС ЗПП (государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), где собрана информация по фальсифицированным продуктам.

Звонить на «горячую» линию можно круглосуточно. Операторы Единого консультационного центра дадут вам первичную консультацию. Если же вам понадобиться боле расширенный ответ, который могут дать только специалисты Роспотребнадзора, то вас перенаправят территориальный орган. Однако ответить на ваши вопросы специалисты могут лишь в рабочее время по будням с 8.30 до 17.15, а в пятницу с 8.30 до 16.00.

Телефон «горячей» линии 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Получить консультацию можно будет с 29 июля по 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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