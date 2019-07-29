В Нижнем Новгороде пройдет акция «Экопривыкай»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-29T15:26:49+03:00

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В субботу, 3 августа, в Сормовском районе Нижнего Новгорода пройдет акция «Экопривыкай». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Это уже третья акция, которая рассказывает нижегородцам о важности раздельного сбора мусора.

В сквере улицы Ефремова будет установлен большой хештег #ЭКОПРИВЫКАЙ и три контейнера: зеленый для бытовых отходов, желтый с сеткой для вторичных материальных ресурсов и ярко оранжевый для опасных отходов -батарейки, лампочки. А волонтеры БЭФ «Цивилизация» - студенты ННГУ и ННГАСУ расскажут об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки.

Кроме того, во время акции пройдет розыгрыш призов и конкурс на лучшее видео о сохранении природных ресурсов и цивилизованном отношении к природе. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить видео на своей страничке в социальных сетях с хештегом #ЭКОПРИВЫКАЙ.

Акция пройдет 3 августа в 12.00 в сквере улицы Ефремова Сормовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU