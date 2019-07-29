В Нижнем Новгороде пройдет междворовой детский турнир по футболу

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-29T13:55:25+03:00

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Во вторник, 30 июля, в Московском районе Нижнего Новгорода состоится междвовровой праздник, посвященный окончанию первого этапа реализации программы «Дворовая практика». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

В этот день в 15.30 на улице Чаадаева, во дворе дома №16Б пройдет междворовой детский турнир по футболу, конкурс танцев и мастер-класс по авиамоделированию.

На протяжении всего этапа программы, который длился целый месяц, проходили соревнования по легкой атлетике, игра-эстафету «Путь домой», дружеская встреча по футболу, акции «Спаси природу» и «Чистый и красивый двор», также состоялись конкурсные программы, турниры по волейболу, настольному теннису, бадминтону, мастер-классы, квизы и различные дворовые игры.

А уже с 1 августа стартует второй этап программы «Дворовой практики». Волонтеры будут ждать ребят с 16.00 до 20.00 на трех площадках: ул. Рябцева,10, ул. Коминтерна, 20а, ул. Чаадаева, 16б.

С новостями программы можно ознакомиться в группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU