День воздушно-десантных войск отметят нижегородцы в парке Победы
В Нижнем Новгороде День воздушно-десантных войск пройдет 2 августа в парке Победы. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Гостей праздника ждет насыщенная программа. Можно будет увидеть импровизированный бой десантников в горах, узнать, как правильно укладывать парашют, а также все пришедшие в этот день в парк Победы смогут посмотреть выставку стрелкового оружия и военно-инженерного дела и фотовыставку «История ВДВ». Кроме того, всех пришедших ждут спортивные состязания и концертная программа. А также на празднике будут угощать уже ставшей традиционной кашей, сваренной на полевой кухне.
Праздничные мероприятия начнутся в 11.00.
СПРАВКА
В Нижнем Новгороде проживает 12 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны из войск ВДВ, а также более 25 тысяч человек, прошедших службу в воздушно-десантных войсках.
ИСТОЧНИК KP.RU