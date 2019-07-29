День воздушно-десантных войск отметят нижегородцы в парке Победы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-29T12:44:19+03:00

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В Нижнем Новгороде День воздушно-десантных войск пройдет 2 августа в парке Победы. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Гостей праздника ждет насыщенная программа. Можно будет увидеть импровизированный бой десантников в горах, узнать, как правильно укладывать парашют, а также все пришедшие в этот день в парк Победы смогут посмотреть выставку стрелкового оружия и военно-инженерного дела и фотовыставку «История ВДВ». Кроме того, всех пришедших ждут спортивные состязания и концертная программа. А также на празднике будут угощать уже ставшей традиционной кашей, сваренной на полевой кухне.

Праздничные мероприятия начнутся в 11.00.

СПРАВКА

В Нижнем Новгороде проживает 12 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны из войск ВДВ, а также более 25 тысяч человек, прошедших службу в воздушно-десантных войсках.

ИСТОЧНИК KP.RU