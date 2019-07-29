2019-07-29T10:25:34+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода закрыли магазин за незаконную ночную торговлю алкоголем

Магазин был обнаружен в ходе специального рейда
Юлия ДАНЧЕНКО
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В центре Нижнего Новгорода закрыли магазин, который продавал алкогольную продукцию после 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Незаконную продажу обнаружили в одном из магазинов на улице Рождественской во время рейда, который проводили сотрудники администрации Нижегородского района совместно с полицией.

После проверки всех документов, полицейские изъяли из магазина порядка 300 бутылок, а на нарушителей составлен административный протокол, который будет передан в суд для привлечения продавцов и владельцев торговой точки к административной ответственности.

Согласно закона, за незаконную продажу спиртного накладываются штрафы. На граждан от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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