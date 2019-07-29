В Нижегородской области снимут реалити-шоу «Только посмотри»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-29T09:59:21+03:00

Жители области могут принять участие в шоу и по-новому взглянуть на возможности путешествий по своей области

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В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу «Только посмотри!». Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на областное министерство образования науки, и молодежной политики.

Две команды участников в сопровождении организаторов и профессиональной съемочной группы в течение двух недель будут посещать достопримечательности региона. В каждой точке им будет предлагаться интеллектуальное или спортивное соревнование, где необходимо будет проявить себя и раскрыть свои, возможно, еще скрытые таланты. По итогам восьми выпусков реалити-шоу определятся победители, которые будут награждены ценными призами от организаторов шоу.

Принять участие в проекте могут жители Нижегородской области от 18 до 30 лет. Набор участников стартует 1 августа.

Вся актуальная информация о реалити-шоу будет размещаться в группе https://vk.com/molodezh_nn.

ИСТОЧНИК KP.RU