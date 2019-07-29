В Нижегородской области снимут реалити-шоу «Только посмотри»
В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу «Только посмотри!». Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на областное министерство образования науки, и молодежной политики.
Две команды участников в сопровождении организаторов и профессиональной съемочной группы в течение двух недель будут посещать достопримечательности региона. В каждой точке им будет предлагаться интеллектуальное или спортивное соревнование, где необходимо будет проявить себя и раскрыть свои, возможно, еще скрытые таланты. По итогам восьми выпусков реалити-шоу определятся победители, которые будут награждены ценными призами от организаторов шоу.
Принять участие в проекте могут жители Нижегородской области от 18 до 30 лет. Набор участников стартует 1 августа.
Вся актуальная информация о реалити-шоу будет размещаться в группе https://vk.com/molodezh_nn.
ИСТОЧНИК KP.RU