На воскреснике фестиваля «Рок чистой воды» собралось больше 200 человек

28 Июль 21:50 2019-07-28T21:50:17+03:00

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На воскреснике фестиваля «Рок чистой воды», состоявшемся сегодня в Нижнем Новгороде, приняли участие больше 200 человек. Среди них были музыканты, представители регионального правительства и просто активные нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Здорово, что так много людей пришли сегодня на уборку. Многие привели с собой детей, и это правильно. Необходимо с самого раннего возраста рассказывать, насколько важно заботиться об окружающей среде, - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. - Подобными мероприятиями мы подаем пример правильного экологического воспитания. О его необходимости не раз говорил и губернатор Глеб Никитин. Мы будем продолжать проводить в регионе субботники и воскресники. Кроме того, с 1 сентября в школах будут проводиться специальные эко-уроки.

К слову, сразу после уборки на набережной Гребного канала участники фестиваля тщательно отсортировали мусор: в синие пакеты они складывали пластик, в черные – весь остальной мусор. В общей сложности, было собрано около 300 мешков мусора. Не обошлось и без необычных находок. В частности, участники отыскали там небольшой якорь, автомобильный глушитель и детское авто-кресло.

ИСТОЧНИК KP.RU