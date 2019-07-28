2,2 миллиарда рублей субсидий выделено нижегородским аграриям

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-28T13:53:16+03:00

Все эти средства будут направлены на поддержку животноводства и растениеводства

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Нижегородские сельскохозяйственные предприятия за первое полугодие 2019 года получили 2,2 миллиарда рублей государственной поддержки. Из них 1,4 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, а оставшиеся 800 миллионов рублей – из федерального бюджета. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Данная поддержка пойдет на разные цели, среди которых уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, поддержка элитного семеноводства, развитие мелиорации, развитие племенного животноводства, строительство животноводческих помещений, возмещение части затрат на приобретение оборудования и другие направления, - отметил Николай Денисов. - Всего на поддержку организаций агропромышленного комплекса в 2019 году предусмотрено порядка 4,1 миллиарда рублей.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2019 году увеличил господдержку сельского хозяйства Нижегородской области почти на 30% из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU