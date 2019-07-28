2019-07-28T13:12:00+03:00
Общество

Замгубернатора Андрей Харин проведет личный прием граждан

Записаться на прием к нему можно до 13 августа 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин 20 августа проведет личный прием жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Прием граждан начнется с 10:00 по адресу улица Костина дом 2 кабинет 12, - говорится в сообщении. – Записаться на прием можно до 13 августа 2019 года.

В правительстве Нижегородской области Андрей Харин курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, вопросы охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление государственного надзора в сфере обеспечения чистоты и порядка, государственного регулирования цен и так далее.

На прием могут попасть как сами жители Нижегородской области, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства, законно находящиеся на территории области. Чтобы записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22 и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. Справки можно получить по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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