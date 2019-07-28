В Нижегородской области задержали двух мужчин, числившихся в федеральном розыске
В ночь с 27 на 28 июля в Нижегородской области задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске по подозрению в совершении целого ряда преступлений, в том числе убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
- Сначала на территории Советского района был задержан 37-летний мужчина, объявленный в розыск чувашскими полицейскими, - говорится в сообщении. – Затем той же ночью на территории Дзержинска был задержан его 21-летний подельник.
Как сообщается, мужчин подозревают в совершении целого ряда тяжких преступлений, среди которых есть и убийство. В настоящее время они уже переданы инициаторам розыска – представителям МВД России по Чувашской Республике.
В федеральном розыске подозреваемые числились в течение месяца. Все это время их искали на всей территории страны.
Сейчас расследование этих уголовных дел продолжается. По окончании оперативно-следственных мероприятий дело будет передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU