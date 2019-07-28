2019-07-28T11:15:32+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора был организован на фестивале «Рок чистой воды»

Также музыканты и чиновники планируют устроить «воскресник» на набережной Гребного канала
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В рамках экологического музыкального фестиваля «Рок чистой воды», который состоялся в Нижнем Новгороде 27 июля, был организован раздельный сбор мусора. Специально для этого на площадке были установлены желтые сетчатые контейнеры для пластика. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородцы активно подключаются к акции. И это очень приятно видеть, потому что регион готовится к переходу на раздельный сбор мусора, - напомнил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. - Это является одной из задач национального проекта «Экология». Такие фестивали, как «Рок чистой воды» помогают нам доносить до людей важность сортировки отходов.

Во время фестиваля участникам рассказывали о важности сортировки отходов. А после его окончания весь мусор отправили на мусоросортировочный комплекс. Кстати уже сегодня, 28 июля, на набережной Гребного канала планируется провести «воскресник», во время которого будет проводиться уборка. Планируется, что в нем примут участие около 200 человек. Среди них представители правительства Нижегородской области, музыканты и активные нижегородцы. Весь собранный мусор будет сортироваться уже в ходе сбора, а сразу после этого будет направлен на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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