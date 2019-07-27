Нерестилище краснокнижной стерляди спасли от браконьерских орудий

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-27T18:53:43+03:00

«Перемёты» и «подпуска» наносят природе значительный урон и могут быть опасны для человека

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Представители нижегородских общественных организаций рыболовов-любителей вместе со специалистами комитета госохотнадзора очистили Оку от нелегальных орудий лова - «перемётов» и «подпусков». Экологическая акция прошла в Павловском районе.

По словам общественников, рыболовы с «подпусками» и «переметами» забирают рыбу из водоемов практически в промышленных масштабах, не считаясь с установленными нормативами. Таким образом наносится урон экосистеме. Кроме того, «подпуска» и «переметы» могут быть опасны для человека – в них легко запутаться купальщикам.

«Река Ока является средой обитания краснокнижной стерляди и основным в регионе местом естественного нереста этого вида, - пояснил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Борис Селяков. – Поэтому приказом Минсельхоза РФ с 2018 года запрещено использование «подпусков» и «перемётов» на Оке с притоками».

До введения запрета Ока была усеяна «полями подпусков», отметили в госохотнадзоре. Это мешало стерляди нормально размножаться. Теперь за использование на этой реке многокрючковых снастей, которыми являются «подпуски» и «перемёты», предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Если рыболов с помощью своих нелегальных снастей успел что-то поймать, специалисты комитета госохотнадзора также оценивают ущерб водным биоресурсам, который рыболов обязан компенсировать.

«На других водоемах региона разрешено использовать перемёты, если у одного рыбака на всех орудиях не больше 10 крючков», - добавил госинспектор территориального отдела Росрыболовства Владимир Чернигин.

ИСТОЧНИК KP.RU