2019-07-27T18:07:25+03:00
Общество

Кадровый портал на основе механизмов нижегородской «Команды Правительства» планируется запустить в Якутии

В июле делегация Нижегородской области посетила Республику для передачи технологий hr-портала
Анастасия НАЗАРОВА
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Кадровый портал на основе механизмов «Команды Правительства» Нижегородской области планируется запустить в Якутии в 2019 году.

В июле в рамках соглашения о сотрудничестве Республики Саха (Якутия) и Нижегородской области по внедрению современных кадровых решений в Якутию прибыла делегация Нижегородской области для передачи технологий hr-портала «Команда Правительства». В настоящий момент начаты работы по запуску портала «Команда Якутии», ведется обучение администраторов и операторов проекта.

«Мы очень рады, что наш опыт в сфере открытых кадровых конкурсов перенимают другие регионы. Чуть более чем за год программа «Команда Правительства» доказала свою эффективность, и заинтересованность наших коллег в её реализации на своей территории это подтверждает. Думаю, это не будет полностью идентичный проект – все-таки у каждого региона есть своя специфика», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для нас очень важен этот проект, поскольку позволяет повысить открытость государственной службы для всех желающих. Стоить отметить, что мы договорились продолжить доработку платформы» - заявил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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