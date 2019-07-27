2019-07-27T17:22:18+03:00
Общество

Тринадцать тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области

В настоящее время новое поколение лесов создано на площади более 4 тысяч гектаров
Анастасия НАЗАРОВА
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Тринадцать тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, сейчас объемы восстановления лесов на нижегородской земле одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

Как уточнили в региональном департаменте лесного хозяйства, в текущем году мероприятия по воспроизводству лесов запланированы на площади 13,4 гектара, причем на пяти гектарах посадят новые деревья. Большая часть высадки уже закончена (новый лес посажен на площади четыре тысячи гектаров).

Губернатор напомнил, что сейчас в регионе реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За счет федерального финансирования нижегородские лесники получили примерно 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники, в том числе лесопосадочные машины (приступить к их использованию планируется будущей осенью).

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по экологии. Сам же нацпроект «Экология» в Нижегородской области реализуется с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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