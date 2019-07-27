2019-07-27T16:21:27+03:00
Общество

Праздничную подсветку включат на местной телебашне к матчу ФК «Нижний Новгород»

Встреча нижегородского клуба с ФК «Торпедо Москва» состоится 28 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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На нижегородской телебашне загорится праздничная подсветка, которая будет работать с 21.00 до 00.00 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

Иллюминацию планируется включить накануне матча футбольных клубов «Нижний Новгород» и «Торпедо Москва». Таким образом приволжская столица поприветствует участников и болельщиков мероприятия.

Как уточнили в пресс-службе нижегородского филиала РТРС, в указанное время на световом панно башни будет воспроизводиться тематический светодинамический сценарий. Сам же матч пройдет на спортивной арене на Стрелке 28 июля 2019 года в 17.00.

Напомним, новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на башне к минувшему чемпионату мира по футболу. Сейчас башня загорается по праздникам, а иногда романтическую подсветку заказывают влюбленные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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