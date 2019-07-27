2019-07-27T16:35:19+03:00
Политика

58 человек подали документы на участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода

Прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов завершился
Анастасия НАЗАРОВА
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Документы на участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода VI созыва подали 58 кандидатов по пяти одномандатным округам, передает пресс-служба избирательной комиссии.

Прием документов на выдвижение кандидатов завершился вечером 24 июля. 34 кандидата выдвинуты политическими партиями («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко»), остальные - самовыдвиженцы. Накануне последнего дня подачи документов своих кандидатов выдвинули «Коммунисты России» и «Казачья партия РФ».

Как рассказала глава горизбиркома Марина Мамонова, пока принято решение о регистрации только 32 кандидатов. Один утратил статус по причине отзыва, еще пять не представили свои документы.

- Сейчас идет проверка подписных листов у 19 кандидатов. Срок проверки подписных листов, определенный избирательным законодательством для окружных избирательных комиссий, составляет десять дней, - уточнила Мамонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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