58 человек подали документы на участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода
Документы на участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода VI созыва подали 58 кандидатов по пяти одномандатным округам, передает пресс-служба избирательной комиссии.
Прием документов на выдвижение кандидатов завершился вечером 24 июля. 34 кандидата выдвинуты политическими партиями («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко»), остальные - самовыдвиженцы. Накануне последнего дня подачи документов своих кандидатов выдвинули «Коммунисты России» и «Казачья партия РФ».
Как рассказала глава горизбиркома Марина Мамонова, пока принято решение о регистрации только 32 кандидатов. Один утратил статус по причине отзыва, еще пять не представили свои документы.
- Сейчас идет проверка подписных листов у 19 кандидатов. Срок проверки подписных листов, определенный избирательным законодательством для окружных избирательных комиссий, составляет десять дней, - уточнила Мамонова.
ИСТОЧНИК KP.RU