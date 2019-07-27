Зона для йоги и футбольное поле появятся в Дубках

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-27T10:49:07+03:00

Сейчас рабочие прокладывают там тропинки для прогулок и бега

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Рабочие прокладывают тропинки для прогулок и бега, сообщил глава Ленинского района Алексей Глазов в ходе еженедельного объезда с участием замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктора Сдобняква.

По словам главы района, также уже демонтирована старая спортивная площадка, на месте которой появится площадка для волейбола, футбольное поле и зона для йоги. Кроме того, рабочие подготавливают территорию для создания воркаут-площадки и площадки для культурно-массовых мероприятий за дворцом культуры «Лукоморье».

В свою очередь заместитель мэра напомнил, что в самом начале работ по благоустройству подрядчик отставал от графика, а сейчас наращивает темп.

- Чтобы избежать рисков по срокам, с ним ежедневно работает администрация района, оказывает ему поддержку, - уточнил Виктор Сдобняков.

Напомним, проект по благоустройству парка Дубки в рамках программы «Комфортная городская среда» предусматривает место для выгула собак, детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Благоустройство началось 30 июня, а закончиться должно до завершения сезона отпусков. Такое поручение дал мэр Владимир Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU