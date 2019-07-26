2019-07-26T17:56:16+03:00
Общество

Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года

Также ведется укладка газона и устройство лестницы со стороны театра оперы
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода.Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода.
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Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года со стороны дома № 4 по площади Свободы. Кроме того, продолжается укладка газона и устройство лестницы со стороны театра оперы, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на главу Нижегородского района Алексея Мочкаева, который совершил еженедельный объезд по объектам благоустройства.

Заместитель главы городской администрации Виктор Сдобняков, присутствовавший на объезде, заметил, что бордюрный камень кладется неровно.

- Подрядчики сейчас перекладывают гранитную плитку, неровно уложенную в этом и прошлом годах, - заявил чиновник. - Это не должно повлечь срыв сроков работ.

Уточняется, что на будущей неделе в сквере на Свободе продолжат укладку гранитного покрытия пешеходных дорожек и создание лестницы.

Напомним, благоустройство общественных пространств приволжской столицы ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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