2019-07-26T16:53:20+03:00
Общество

Андрей Бетин: «Лагерь для паломников в Дивееве подготовлен на очень высоком уровне»

Оборудованы 59 палаток для проживания, три столовые и молельня
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Палаточный лагерь в Дивееве готов принять четыре тысячи паломников, которые приедут на торжества, посвященные дням памяти Серафима Саровского в конце июля. Готовность городка проверил замглавы региона Андрей Бетин, передает пресс-служба облправительства.

По словам чиновника, лагерь подготовлен на очень высоком уровне. Оборудованы 59 палаток для проживания, три столовые, медицинский пункт и молельня. Первые паломники начнут прибывать уже 26 июля.

На территории также установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора. Кроме того, имеются розетки для зарядки мобильных телефонов.

В свою очередь замначальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Роман Низов рассказал, что для обеспечения пожарной безопасности в Дивееве будут работать 98 спасателей МЧС. В их распоряжении будет 28 единиц техники.

- Главная задача - обеспечение безопасности именно палаточного лагеря. Для этого будут сформированы патрули сотрудников МЧС и волонтеров, которые будут круглосуточно совершать обходы городка, - уточнил Низов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года
Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»
Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты
Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%
Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»
Более 70 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях фестиваля «Горький fest 2019»
Нижегородцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Ленина
Между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора уложили новое покрытие
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»
В парке Пушкина сделают площадку для выгула собак и детскую игровую зону
В ночь на 27 июля временно перекроют часть проспекта Ленина
Автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута
Игровой комплекс у озера на Автозаводе планируется открыть в сентябре
Движение транспорта ограничат на Нижневолжской набережной 27 июля
Безлимитный проездной на электрички будет действовать для зрителей AFP
Нижний Новгород закупит в лизинг 200 автобусов
Никита Злобин возглавил «Нижегородпассажиравтотранс»
ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком
Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин
"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Два ребенка пропали в Спасском районе
Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников
Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку