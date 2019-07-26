Андрей Бетин: «Лагерь для паломников в Дивееве подготовлен на очень высоком уровне»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-26T16:53:20+03:00

Оборудованы 59 палаток для проживания, три столовые и молельня

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Палаточный лагерь в Дивееве готов принять четыре тысячи паломников, которые приедут на торжества, посвященные дням памяти Серафима Саровского в конце июля. Готовность городка проверил замглавы региона Андрей Бетин, передает пресс-служба облправительства.

По словам чиновника, лагерь подготовлен на очень высоком уровне. Оборудованы 59 палаток для проживания, три столовые, медицинский пункт и молельня. Первые паломники начнут прибывать уже 26 июля.

На территории также установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора. Кроме того, имеются розетки для зарядки мобильных телефонов.

В свою очередь замначальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Роман Низов рассказал, что для обеспечения пожарной безопасности в Дивееве будут работать 98 спасателей МЧС. В их распоряжении будет 28 единиц техники.

- Главная задача - обеспечение безопасности именно палаточного лагеря. Для этого будут сформированы патрули сотрудников МЧС и волонтеров, которые будут круглосуточно совершать обходы городка, - уточнил Низов.

ИСТОЧНИК KP.RU