2019-07-26T15:56:24+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»

Устройство позволит оцифровать редкие издания, хранящиеся в фондах библиотеки
Анастасия НАЗАРОВА
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Для Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина будет приобретен планетарный сканер ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35, сообщил губернатор Глеб Никитин. Устройство, которое предстоит купить в рамках нацпроекта «Культура», обойдется примерно в шесть миллионов рублей.

Глава региона напомнил, что «Ленинка» - одна из крупнейших областных библиотек России с фондом более четырех единиц хранения, из которых около двух миллионов входят в состав Национального библиотечного фонда страны. Однако пока оцифровано всего 0,25% фонда.

Сначала будут оцифровываться книжные памятники и газеты, с которыми сотрудничал знаменитый нижегородец Максим Горький.

- Это поможет надежнее сохранить это наследие для потомков, а также поможет исследователям, - уточнил Глеб Никитин.

Кстати, в фонде отдела редких книг хранится первопечатная книга России «Апостол» Ивана Федорова, рукопись-автограф епископа Дмитрия Ростовского, а также книги с автографами Некрасова, Витте, Горького и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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