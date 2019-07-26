Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»
Для Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина будет приобретен планетарный сканер ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35, сообщил губернатор Глеб Никитин. Устройство, которое предстоит купить в рамках нацпроекта «Культура», обойдется примерно в шесть миллионов рублей.
Глава региона напомнил, что «Ленинка» - одна из крупнейших областных библиотек России с фондом более четырех единиц хранения, из которых около двух миллионов входят в состав Национального библиотечного фонда страны. Однако пока оцифровано всего 0,25% фонда.
Сначала будут оцифровываться книжные памятники и газеты, с которыми сотрудничал знаменитый нижегородец Максим Горький.
- Это поможет надежнее сохранить это наследие для потомков, а также поможет исследователям, - уточнил Глеб Никитин.
Кстати, в фонде отдела редких книг хранится первопечатная книга России «Апостол» Ивана Федорова, рукопись-автограф епископа Дмитрия Ростовского, а также книги с автографами Некрасова, Витте, Горького и многих других.
ИСТОЧНИК KP.RU