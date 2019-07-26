Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты
Нижегородцам предлагают сообщать о недоступности зданий и объектов для маломобильных категорий граждан в специальном разделе, который появился на сайте областной Общественной палаты.
Как уточнили в пресс-службе Общественной, жители могут сигнализировать о высоких бордюрах, об отсутствии пандусов и специальных подъемников, а также на их неудовлетворительное состояние и прочее.
При заполнении заявки необходимо указать адрес объекта, контактное лицо и фотографию, если она имеется.
Вдобавок ко всему обращения жителей принимаются через социальные сети «Вконтакте» и «Фейсбук». В «Инстаграме» достаточно сделать снимок и отметить профиль Общественной палаты Нижегородской области (@opno52) либо поставить хештег #доступныйрегион52.
- Общественная палата отреагирует на каждое обращение и подготовит необходимые запросы в органы власти, - заверили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU