2019-07-26T15:14:38+03:00
Общество

Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты

На портале появился специальный раздел
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородцам предлагают сообщать о недоступности зданий и объектов для маломобильных категорий граждан в специальном разделе, который появился на сайте областной Общественной палаты.

Как уточнили в пресс-службе Общественной, жители могут сигнализировать о высоких бордюрах, об отсутствии пандусов и специальных подъемников, а также на их неудовлетворительное состояние и прочее.

При заполнении заявки необходимо указать адрес объекта, контактное лицо и фотографию, если она имеется.

Вдобавок ко всему обращения жителей принимаются через социальные сети «Вконтакте» и «Фейсбук». В «Инстаграме» достаточно сделать снимок и отметить профиль Общественной палаты Нижегородской области (@opno52) либо поставить хештег #доступныйрегион52.

- Общественная палата отреагирует на каждое обращение и подготовит необходимые запросы в органы власти, - заверили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года
Андрей Бетин: «Лагерь для паломников в Дивееве подготовлен на очень высоком уровне»
Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»
Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%
Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»
Более 70 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях фестиваля «Горький fest 2019»
Нижегородцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Ленина
Между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора уложили новое покрытие
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»
В парке Пушкина сделают площадку для выгула собак и детскую игровую зону
В ночь на 27 июля временно перекроют часть проспекта Ленина
Автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута
Игровой комплекс у озера на Автозаводе планируется открыть в сентябре
Движение транспорта ограничат на Нижневолжской набережной 27 июля
Безлимитный проездной на электрички будет действовать для зрителей AFP
Нижний Новгород закупит в лизинг 200 автобусов
Никита Злобин возглавил «Нижегородпассажиравтотранс»
ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком
Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин
"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Два ребенка пропали в Спасском районе
Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников
Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку