2019-07-26T14:23:40+03:00
Происшествия

Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области

Ей предстоит провести в колонии более восьми лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области вынесен приговор 38-летней женщине, зарезавшей своего сожителя. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в ноябре 2018 года в квартире дома в городе Ветлуга Нижегородской области. Между мужчиной и женщиной тогда вспыхнула семейная ссора, в ходе которой подсудимая ударила возлюбленного ножом. От полученного ранения 41-летний потерпевший скончался на месте.

Как выяснилось в ходе следствия, причиной конфликта стала ревность. В день, когда случилась роковая ссора, погибший приревновал свою любовницу. Та обиделась на него за это и начала выгонять мужчину из дома. Тот, в свою очередь, стал сопротивляться. И тогда женщина схватилась за нож.

Суд приговорил женщину к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы. Этот срок ей предстоит провести в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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