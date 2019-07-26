2019-07-26T13:30:03+03:00
Общество

Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде

Поучаствуют в нем пловцы из 14 стран мира
Анастасия НАЗАРОВА
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Массовый заплыв через Волгу X-WATERS Volga 2019 (18+) пройдет в столице Приволжья 28 июля. Участие в нем примут профессионалы и любители плавания из 14 стран мира (Турция, Великобритания, Украина и других), передают организаторы.

Заплыв проходит четвертый год подряд. Участникам предлагается выбрать одну из трех дистанций: 1 км, 3 км и 5 км.

Накануне, 27 июля, участников заплыва и болельщиков ждет развлекательная программа. В 16.00 стартует практическое занятие по шаолиньскому ушу. В 17.00 начнется мастер-класс «Инженерия красивой осанки и здоровой спины». А в 18.00 всех желающих ждет зумба. Завершится программа показом фильма «Против течения» (с 19.30 до 21.20).

Ранее «Комсомолка» писала, что 28 июля около катера «Герой» любой сможет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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