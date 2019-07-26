Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-26T13:08:42+03:00

На предприятиях в 2018 году создано более пяти тысяч новых рабочих мест

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Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-июнь 2019 года вырос на 5,2 %. В обрабатывающих производствах рост составил 7,1 %, передает региональный минпром.

Наибольший прирост в первом полугодии наблюдается в химической отрасли, уточнил глава региона Глеб Никитин. Индекс производства химических веществ за полгода выросл на 35,5 %. Рост объемов производства связан с положительной динамикой отгрузки на «Сибур-Нефтехиме», «Сибур-Кстове», «Заводе синтанолов», «Оргхиме», а также с выходом на проектную мощность комплекса по выпуску поливинилхлорида на «Русвиниле». Немалую роль в увеличении показателей сыграло появление новых производств: сополимерных акриловых дисперсий (ООО «Компания Хома»), диметилового эфира (ООО «АЭРОЗОЛЕКС»), цианида натрия (ЗАО «Корунд-Циан»). Кроме того, после планового ремонта на полную мощность вышел ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

- Развитие реального сектора экономики - главная задача и для правительства области, и для меня, как руководителя региона. В долгосрочной перспективе именно от этого будет зависеть будущее Нижегородской области, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU