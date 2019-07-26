Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-26T12:48:45+03:00

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Федеральное правительство выделит деньги на завершение строительства стадиона «Нижний Новгород». Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновник распорядился, чтобы из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году Министерству спорту РФ выделили бюджетные ассигнования в размере 13,010 миллиарда рублей на осуществление бюджетных инвестиций в строительство стадионов в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре и Саранске и завершение расчетов с генеральными подрядными организациями по обязательствам по государственным контрактам на строительство этих стадионов. Строительно-монтажные работы, согласно заключенным государственным контрактам, должны быть выполнены в 2019 году.

Также премьер-министр поручил профильному министерству проконтролировать эффективное использование выделенных миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU