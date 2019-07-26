Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»
Федеральное правительство выделит деньги на завершение строительства стадиона «Нижний Новгород». Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Чиновник распорядился, чтобы из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году Министерству спорту РФ выделили бюджетные ассигнования в размере 13,010 миллиарда рублей на осуществление бюджетных инвестиций в строительство стадионов в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре и Саранске и завершение расчетов с генеральными подрядными организациями по обязательствам по государственным контрактам на строительство этих стадионов. Строительно-монтажные работы, согласно заключенным государственным контрактам, должны быть выполнены в 2019 году.
Также премьер-министр поручил профильному министерству проконтролировать эффективное использование выделенных миллиардов.
ИСТОЧНИК KP.RU