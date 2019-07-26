Более 70 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях фестиваля «Горький fest 2019»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-26T12:46:33+03:00

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Свыше 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях фестиваля «Горький fest» в 2019 году. 25 июля в Нижегородском театре драмы имени Горького прошла церемония закрытия кинофестиваля, на которой жюри присудило Гран-при фильму «Амбивалентность» режиссера Антона Бильжо. Награду «За лучшую мужскую роль» получил исполнитель главной роли в фильме Данил Стеклов, а приз «За вклад в развитие современного кинематографа» получил Константин Хабенский.

По словам замгубернатора Александра Югова, одним из центральных событий минувшего кинофестиваля стало шоу Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ на спортивной арене на Стрелке.

- Нам удалось воплотить эту смелую задумку в жизнь. Всего в рамках фестиваля было задействовано более 20 площадок, где прошло 115 показов. В том числе нижегородцы смогли увидеть 37 конкурсных фильмов, - напомнил чиновник.

После официальной церемонии закрытия зрителям показали документальный фильм «Оперение» о детской студии творческого развития Константина Хабенского. А на Нижневолжской набережной состоялся концерт Гоши Куценко.

ИСТОЧНИК KP.RU